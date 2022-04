Dansker sigtet for at starte naturbrand i USA løslades

I tre år og ni måneder har en psykisk syg dansk mand siddet frihedsberøvet i USA, anklaget for at have startet en af de største naturbrande i delstaten Colorados historie.

Men mandag kan han endelig se frem til at komme på fri fod. I et retsmøde har en dommer besluttet at sagen skal afvises. Det er dog en afgørelse, som anklagemyndigheden kan appellere til en højere retsinstans.