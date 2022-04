Minister: Grund til optimisme trods dyster klimarapport

- Det er unægteligt dystre konklusioner, som forskerne drager.

Sådan siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på et pressemøde, hvor FN’s klimapanels nye delrapport om klimaforandringerne bliver præsenteret.

Han fremhæver ved præsentationen, at det er nødvendigt at gøre noget ved klimaforandringerne nu, før det bliver for sent.