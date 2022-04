Flere af dem gav udtryk for at det som elev ”kunne betale sig” at flirte med lærerne for at opnå fordele.

I alt 39 elever har bidraget til undersøgelsen.

Advokaterne har dog ikke kunnet finde henvendelser eller klager, som måtte være kommet til gymnasiets ledelse eller Københavns Kommune. Heller ikke fra nogle af de elever, der har været udsat for krænkelser.

Advokatundersøgelsen blev iværksat af Københavns børne- og ungdomsforvaltning i forlængelse af historier om krænkelser i DR’s pigekor.

Efter det begyndte flere tidligere elever nemlig at henvende sig til gymnasiets ledelse med lignende oplevelser.

Der er dog ikke nogen lærere eller personer fra gymnasiets ledelse, som er nævnt ved navn i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

En, som til gengæld både har været tilknyttet DR’s pigekor og Sankt Annæ Gymnasiums kor, er Michael Bojesen.

Han var chefdirigent for DR’s pigekor fra 2001-2010 og blev i undersøgelsen om DR beskyldt for at have stået bag et meget seksualiseret miljø i pigekoret.

Inden da var han fra 1991-2001 korleder for Sankt Annæ Gymnasiums kor. Og allerede i 1984 blev han ansat på skolen.

Michael Bojesen var altså tilknyttet gymnasiekoret, mens krænkelserne har fundet sted. Men det vides ikke, om Michael Bojesen har spillet en rolle i forbindelse med sagen på Sankt Annæ Gymnasium.

På trods af meldingerne vurderer advokaterne dog ikke, at nogen af hændelserne kan føre til en politianmeldelse og dermed erstatning. Det skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Det skyldes, at kommuner er underlagt et andet regelsæt end DR. De må altså ikke ifølge kommunen udbetale erstatninger til personer, medmindre det vurderes, at kommunen i en eventuel retssag vil blive dømt til at betale erstatning.