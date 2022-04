Jobbanker med studerende skal sikre hænder til ukrainere

I kommunerne er man glade for, at de studerende byder sig til, lyder det fra Thomas Gyldal Pedersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

- Kommunerne står klar til at bidrage, men der er ingen tvivl om, at det vil lægge et gevaldigt pres på de kommunale velfærdsområder.

- I denne situation har vi brug for alle de ekstra hænder, vi kan skaffe. Og især så kvalificerede hænder og hoveder, som sidder på de studerende, siger han i en pressemeddelelse.