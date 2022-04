Borgere forbereder søgsmål mod kommune efter forgiftning

- Hvis man ser helt konkret på den mark, hvor kvæget har gået, er jorden regionens ansvar. Så langt har vi fået det afklaret. Men det er brandskolen, som er kommunens ejendom, der har forurenet.

- Så det er simpelthen for svært for mig at vurdere, hvem der har et ansvar i den her sag. Jeg tør slet ikke gætte på, om vi har et ansvar i Slagelse Kommune, siger han til DR.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh siger til mediet, at det bliver kompliceret at fastslå et ansvar i sagen.

- Problemet er, at det er et ret kompliceret årsagsforløb, og sagen er meget usædvanlig. Vi har ikke haft noget tilsvarende i dansk retsvæsen, siger han til DR.

Efter fundet af PFOS i Korsør er der dukket lignende fund op i naturen flere steder i landet.