Råd: Mindst 70 personer omkom i drukneulykker i 2021

- Enhver drukneulykke er en drukneulykke for meget. Selv om antallet var forventet, er det altid trist at blive bekræftet, siger formand for Rådet for Større Badesikkerhed Erik Bech til Ritzau.

Ulykker, hvor mennesker faldt i vandet ved et uheld eller var alene i vandet, dominerer druknestatistikken.

Hele 39 procent af ulykkerne skete som følge af faldulykker. 23 procent af faldene skete fra landjorden, mens 16 procent faldt i vandet fra et fartøj. Fartøjer omfatter blandt andet færger, lystbåde, joller, kajakker, kanoer og SUP (stand up paddle board).