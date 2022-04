Danmark sender over to millioner værnemidler til Ukraine

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns finder det positivt, at Danmark på denne måde kan være med til at hjælpe Ukraine.

- Vi er klar til at støtte Ukraine med denne donation og levere de mundbind, kitler og åndedrætsværn, der er brug for.

- Vi er glade for at kunne imødekomme deres ønske og fokuserer nu på, at det kan ske hurtigst muligt, siger hun i pressemeddelelsen.

Værnemidlerne var i overskud på det nationale lager, og derfor kommer donationen ikke til at påvirke den danske lagerbestand.