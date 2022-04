* 3F dropper 1. maj: Vi er i mål

Fagforbundet 3F dropper 1. maj, for arbejderkampen er ovre.

- Det tog 151 års kamp, men nu er vi i mål, og der er ikke længere brug for en kampdag, lyder det i en pressemeddelelse fra fagforbundet.

Ved dette års fejring vil der være champagne og kaviar, og en strygekvartet vil spille gamle arbejderviser.

* Danmarks Lærerforening starter lærerdating.dk

Fagforeningen Danmarks Lærerforening vil gerne se flere lærerpar, end der allerede findes rundtomkring i Danmark, og opretter derfor lærerdating.dk.

- Siden Danmarks Statistik offentliggjorde, at folkeskolelærere er den profession, hvor flest finder en partner inden for samme fag, har vi som forening spekuleret i, hvordan vi bedst kan støtte op om kærligheden mellem lærere, skriver foreningen i et opslag tilføjet hashtagget ”lærerlove”.

* Store varmechecks til Hells Angels

Rockergruppen Hells Angels bliver blandt de største enkeltmodtagere af den nye og omdiskuterede varmecheck.

- Det er dyrt at sørge for, at helvede ikke fryser til is, skriver Ekstra Bladet.

* Politikens chefredaktør overrækker Lykke-Per til russisk ambassadør og beklager sexisme.

Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, har på et møde med Ruslands ambassadør forsøgt at benytte ”litteraturens diplomatiske og poetiske ammunition” og overrakt ambassadøren et russisk eksemplar af Henrik Pontoppidans klassiker ”Lykke-Per”.

Mødet endte dog med en beklagelse fra Jensen, skriver Politiken.

- Da jeg første gang læste ”Lykke-Per”, var jeg ikke opmærksom på det, men jeg kan godt se, at det i nogens øjne kan fremstå, som om han har sexistiske holdninger til kvinder flere steder i romanen. Det beklager jeg. Der havde både jeg og Pontoppidan blinde vinkler, siger Jensen.