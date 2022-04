Der var nogle vilde aflivningsmetoder på bordet i timerne op til beslutningen om at aflive alle danske mink. Og de var så grove, at de ifølge veterinærdirektøren for Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, var helt uantagelige og påvirkede hende følelsesmæssigt.

Det fortalte hun, da hun fredag blev genafhørt i Minkkommissionen, der undersøger beslutningen om at aflive alle danske mink.