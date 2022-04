Det kolde forårsvejr fortsætter i weekenden

Det kolde vejr betyder dog ikke, at det nødvendigvis bliver en grå og overskyet weekend.

- Vi er jo så heldige, at vinden kommer fra den nordlige retning. Så efter middag - og der, hvor skolen skinner - kan man jo opsøge sig en bænk vendt mod syd. Så kan man sidde der og nyde solen lidt.

- Så vil det føles bedre, end det egentlig er, siger Frank Nielsen.

Man skal dog for alvor huske at nyde det flotte vejr, mens det er der, for vejret skifter for alvor i den kommende uge, forklarer Frank Nielsen.

- Det ser ud til, at det skifter markant fra mandag, siger han.

Marts var den tørreste og mest solrige i al den tid, som DMI har holdt øje med vejret - hvilket i øvrigt er præcis 150 år fredag.