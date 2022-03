Corona er fortsat på retur - og det bliver formentligt ved

SSI skriver i rapporten, at de forventer, at smitten vil fortsætte med at falde i de kommende uger. Det forventes også, at antallet af døde og indlagte vil falde.

Professor i epidemiologi og leder af PandemiX under Roskilde Universitet Lone Simonsen forudser også, at smitten fortsat vil falde.

- Jeg forventer, at smitten vil blive ved med at falde, indtil epidemien er helt overstået. Faldet sker på grund af stor immunitet, fordi 60-70 procent af befolkningen har været smittede, siger hun.

Smitten har den seneste uge været højest i Region Syddanmark. Her har 717 personer pr. 100.000 indbyggere har været konstateret smittede med corona den seneste uge.