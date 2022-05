I begyndelsen af 1960’erne fik folk, der kom hos virksomheden Thermoskum i den trelængede Vasegaard ved Birkerød, af og til på fornemmelsen, at den gemte på en historie. Ikke fordi den som sådan tiltrak sig opmærksomhed; den var et solidt, men ganske upåfaldende firma inden for en branche i stærk vækst: hulmursisolation.

Men nogle noterede sig, at indehaveren, Niels Pedersen, og en håndfuld ansatte tilsyneladende havde noget sammen, der rakte langt tilbage. Manden, der var sidst i 50’erne, talte ikke på eget initiativ om fortiden, men svarede, når han blev spurgt. I årene 1970-1973 gav han endda adskillige interview til en journalist, der overvejede at lave en biografi.