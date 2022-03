Professor: Ukrainske flygtninge på bar bund kan være svære at få i job

Derudover er der udfordringer som sprog og at finde dette rette jobmatch.

- Der er mange, der vil have sproglige barrierer i forhold til at kommunikere med for eksempel kommunen eller arbejdsgiveren.

- Og så er der, hvilke kompetencer de har. Det ser ud til, at vi må forvente, at de har et relativt højt uddannelsesniveau, fordi Ukraine generelt er et veluddannet folk. Men der kan være problemer med at oversætte de kompetencer til dansk arbejdsmarked, siger Jacob Nielsen Arendt.

Han peger for eksempel på, at det kan være et svært at få en uddannet ingeniør til at varetage et rengøringsjob, hvis ikke vedkommende kan få job inden for egen branche.

Derfor er det fornuftigt, at der er tiltag i gang, hvor man forsøger at matche arbejdsgivere og ukrainske flygtninge. Derudover er det en god idé med praktikforløb, så de kan snuse til arbejdsmarkedet derigennem.