Regeringen vil give medfædre samme rettigheder som andre forældre

- I dag er markedet helt frit, og fædrene ved ikke, hvor de skal gå hen for at sikre, at der er en ordentlig beskyttelse af de kvinder, der hjælper mændene til at blive fædre.

- Det skal også være en rettesnor for at sikre, at der ikke sker udnyttelse af kvinder, men at der er ordnede forhold om de kvinder, som hjælper med at være surrogatmor, siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S).

Folketinget skal tage stilling, efter at et borgerforslag om at få ret til at blive medfar opnåede over 50.000 støtter på under to dage.