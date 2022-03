Forsvarets kampkøretøjer er slidte og skal køres på lastbil

At der er problemer med de 45 IKK’er er ikke nyt i hverken Forsvaret eller hos politikerne på Christiansborg.

I 2011 var en tredjedel IKK’erne af typen CV9035 ude af drift, skriver avisen.

I 2018 fik Forsvarsforliget at vide i en briefing af Forsvarsakademiet, at der var udfordringer med blandt andet driftsomkostninger og krævende uddannelser til IKK’erne, fordi der blot var købt 45 af de dyre kampkøretøjer.

Og i januar 2022 lød det, at ”der er konstateret et stort slid med erkendte følgeskader som konsekvens (af den manglende opgradering, red.)” i et stabsnotat fra Forsvaret ifølge Berlingske.

Videre skriver avisen, at forsvarsalliancen Nato kritiserede Danmark i 2020 for ikke at have nok IKK’er i den middeltunge brigade, som Danmark skal levere.