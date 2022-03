Syv uledsagede ukrainske børn er flygtet til Danmark

Frem til tirsdag har 12.585 flygtninge fra Ukraine ansøgt om ophold i Danmark efter særloven.

Der er blevet givet foreløbigt 919 tilladelser efter loven, der blev vedtaget 16. marts og trådte i kraft dagen efter. Lidt under 40 procent af dem er givet til børn.

Regeringen forbereder sig på, at der kan komme over 100.000 flygtninge til Danmark som følge af den russiske invasion af Ukraine.

For eksempelvis at hjælpe dem i arbejde er der oprettet en ny hjemmeside med navnet jobguideukraine.dk, der skal være med til at give ukrainere et samlet overblik over deres muligheder jobsøgning i Danmark.

Ukrainske børn vil også kunne fortsætte deres skolegang i danske skoler. Mange steder vil børnene blive modtaget i såkaldte modtageklasser i folkeskolen. Her går elever, der har begrænset eller intet kendskab til det danske sprog.