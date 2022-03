Tibetkommissionen synes ikke tilfreds med, at den har været afskåret fra at foretage en retlig vurdering af, om tidligere topembedsmænd har haft en så kritisabel adfærd, at der ville have været grundlag for en disciplinærsag, hvis de fortsat havde været i offentlig tjeneste.

I hvert fald skriver den tre mand store kommission med formanden, landsdommer Tuk Bagger, i spidsen i sin beretning, at den finder det »uhensigtsmæssigt«, at den ikke har kunnet foretage en sådan vurdering.