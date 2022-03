Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer allerede nu Danmark til at tage del i genopbygningsarbejdet af Ukraine efter krigen. Helt konkret ønsker han, at Danmark skal tage ansvar for genopbygningen af området omkring havnebyen Mykolaiv.

Det sagde han tirsdag under sin tale til Folketinget:

»Danske virksomheder,