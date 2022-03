Sidste modstandsmand i Churchill-gruppen er død - 94 år

To af initiativtagerne var sønner af klosterpræsten i Aalborg, og familien boede i præsteboligen i Aalborg Kloster, som blev modstandsdrengenes tilholdssted. Det fremgår af klosterets hjemmeside.

Det var en gruppe på otte drenge, herunder Helge Milo, som i 1941 kort før jul blev enige om, at der måtte gøres modstand over for den tyske besættelsesmagt.

- Nogen måtte gøre noget, sagde Helge Milo angiveligt.

Så kastede de unge teenagedrenge sig over opgaven og trodsede dermed størstedelen af danskerne, som fulgte regeringens forskrifter om ikke at gøre modstand.