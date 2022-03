Det dybe dyk i Tibetsagen har kostet millioner

Folketingets ordre til Tibetkommissionen om at få afdækket, hvordan kinesiske besøg gennem godt 25 år er blevet håndteret har givet udgifter på millioner af kroner - og har samtidig vist sig at være en nyttig manøvre for en række myndigheder.

Det fremgår af den beretning, som mandag er blevet offentliggjort.

Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, politiet og andre myndigheder blev sat på en ekstraordinær opgave med at kigge tilbage i tiden for at finde relevante informationer tilbage fra 1990.