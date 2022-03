Danmark stod over for et kinesisk statsbesøg. Embedsmænd fra Udenrigsministeriet tilkendegav over for Politiets Efterretningstjeneste, PET, og Københavns Politi, at Kinas præsident Hu Jintao og hans følge var bekymret for at tabe ansigt. Derfor skulle de ikke se demonstranter vifte med tibetanske flag. Store handelsinteresser var på spil.