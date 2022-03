Hvis vi for alvor skal beskyttes mod smitte og gøre os håb om at blive coronavirus kvit i fremtiden, skal vi indstille os på ikke bare at få skudt en omgang vaccine i armen, men også få sprøjtet et vaccinepust på vores slimhinder f.eks. med en næsespray.

Sådan lyder det fra en dansk forskergruppe, der netop har publiceret et stort studie i det anerkendte naturvidenskabelige tidsskrift Nature Communications. Forskerne har bl.a. gjort et overraskende fund, når det gælder en lidt overset gruppe af antistoffer i vores immunforsvar, og studiet kan få betydning for, hvordan vi skal vaccinere mod covid-19 i fremtiden, lyder vurderingen.