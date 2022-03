Advokat anmelder fængsler for at optage fortrolige samtaler

Det var i strid med loven, da Storstrøm Fængsel og Herstedvester Fængsel efter alt at dømme optog samtaler mellem indsatte og deres advokater.

Det mener advokat Janus Malcolm, der formentlig er en af dem, hvis opkald er blevet optaget. Det har kriminalforsorgen oplyst ham på baggrund af en undersøgelse.

Derfor har han valgt at politianmelde de to fængsler for at overtræde loven. Det viser anmeldelsen, som Malcolm har indgivet.