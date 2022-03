Dansk øjenvidneberetning fra fronten: »Min kollega har tabt 8 kilo på to uger«

Da Internationale Legions base i Ukraine blev bombet af russiske missiler d. 14. marts og dræbte 35 udenlandske soldater, var Storm Balderson til stede på basen, fortæller han.

Det påvirker ham stadigvæk lidt.

»Hver dag håber jeg på, at jeg ikke får et missil i hovedet under min morgenmad. Det var virkeligt ubehageligt, da det var en fjende vi ikke kunne bekæmpe,« siger han.

Han har dog, overvejet konsekvenserne allerede hjemmefra.

»Jeg ville være ked af at miste alt fra navlen og ned, men det er ikke noget man tænker på, nu når man er hernede,« skriver han, og tilføjer, at han godt er klar over, at krigen på sigt kan give psykiske mén.

»Jeg har venner, jeg har kendt i mange år, som har været udsendt for den danske hær i Irak og Afghanistan. Jeg kender alt til det efterfølgende forløb, når krigen er slut, hvis det ikke påvirker en, så er der noget galt,« skriver han.