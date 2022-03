Mette Frederiksen: Flygtningekrise vil nok ramme alle danskere

- Vi skal ret hurtigt have kigget ind i, om der eksempelvis er skolelærere blandt ukrainere, som kan hjælpe med at undervise børnene. Eller om der er andre faggrupper, som har erfaringer, vi kan trække med ind. Vi får også brug for tolke, for vi kan ikke ansætte tolke til alle, siger Mette Frederiksen.

Hun forventer også, at der skal masser af frivillig arbejdskraft til, for at Danmark kan tage ordentligt vare på de ukrainske flygtninge, mens de er i landet.

- Vi får også brug for, at hele civilsamfundet i Danmark trækker med. Fra sportsforeningerne til dem, der måske er gået på pension, men som kan give en hjælpende hånd.

- Og vi får brug for, at danskerne holder ved det, vi har set den seneste måned, hvor man tilbyder husly, hjælper med mad og tøj.

- Jeg tror faktisk, at vi får brug for os alle sammen, hvis vi skal komme godt igennem det her, siger Mette Frederiksen.