Danmark bidrager til retsforfølgelse af russiske krigsforbrydelser

Under et besøg ved FN i New York fredag har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) annonceret et initiativ, der skal sikre, at nogen bliver stillet til ansvar for formodede krigsforbrydelser i Ukraine.

Samtidig giver Danmark et nyt bidrag på 700.000 danske kroner til Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag. Domstolen har indledt en efterforskning af krigsforbrydelser under den russiske invasion.