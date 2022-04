04/04/2022 KL. 06:30

»Jeg har overhovedet ikke fortrudt, og hvis jeg fik chancen for at gentage det, ville jeg gøre det«

Gennem mere end to årtier har Claus Hjort Frederiksen indtaget rollen som rottweileren, der satte Venstres medlemmer på plads. I december blev han sigtet for landsskadelig virksomhed og blev tavs. Da han 42 dage senere fik at vide, hvad sagen handlede om, besluttede han sig for at bide igen.