Nedlagt hospital bliver til asylcenter for ukrainere på flugt

De danske myndigheder forbereder sig på, at endnu flere ukrainere vil søge om ophold i Danmark på baggrunden af den russiske invasion af Ukraine.

- På den baggrund forbereder de danske myndigheder og den danske regering sig på, at der kan komme over 100.000 til Danmark, sagde Mattias Tesfaye.

Han understregede dog, at der ikke er garanti for, at der om få måneder bor 100.000 ukrainere i Danmark.

- Ingen af os kan vide, hvor mange der ender med at komme hertil, sagde han.

Under flygtningekrisen i 2015 kom 30.000 syriske flygtninge og familiesammenførte til Danmark.