25/03/2022 KL. 19:31

»Så mange mennesker på så kort tid … det har vi aldrig nogensinde prøvet før«

Rygtet løb pressemødet i forvejen. Ind foran mikrofonerne trådte fire ministre med en stor nyhed. Regeringen forbereder sig nu på, at Danmark skal modtage over 100.000 flygtninge fra Ukraine – et hidtil uset antal og fem gange så mange som først antaget. Den store krig kommer til at få lavpraktiske konsekvenser i det lille velfærdsland.