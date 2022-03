Fyldte lægehuse er klar til at modtage ukrainere på flugt

Selv om der er lægemangel flere steder, og nogle lægehuse har lukket for tilgang, så er ukrainske flygtninge velkommen.

Det er budskabet fra formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Jørgen Skadborg.

- Rigtig mange af mine kolleger er kronisk overbelastet og har lukket for tilgang. Alligevel hører jeg fra dem, at de er interesseret i at hjælpe i den her situation, selv om de egentlig har for meget at lave, siger han.