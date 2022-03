26/03/2022 KL. 07:00

For abonnenter

Test din viden om sommertid

Natten til søndag er det tid til at stille uret til sommertid, selvom EU-Parlamentet egentlig besluttede at afskaffe skiftet tilbage i 2019. Men hvorfor indførte vi overhovedet sommertid til at begynde med? Test din viden i quizzen her.