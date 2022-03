Særligt gravide og unge under 18 år bliver anbefalet at have jodtabletter liggende i medicinskabet, mens kommunerne har fået til ansvar at fylde lagrene op på skoler og i dagtilbud.

»Vi vil være helt sikre på, at der er jodtabletter til de unge, da det er dem, der er i størst risiko for at udvikle kræft i skjoldbruskkirtlen, da deres naturlige indhold af jod i kroppen er lavere end voksnes« uddyber hun.