Indhegningerne har været en central del af den debat, der de seneste måneder har bølget vildt i Naturdanmark.

Mens fortalerne argumenterer for, at indhegning er nødvendig for at sikre, at de vigtige græssende dyr bliver i området, peger modstanderne på, at de vilde dyr vil besvære menneskers frie færden i områderne, som jo hidtil har været frit tilgængeligt for danskerne.