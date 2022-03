Danskerne er storbrugere af dyre hospitaler

- Det skyldes dels en befolkning med stadigt flere ældre og ændrede sygdomsmønstre og nu oveni også behandlingspukkel fra coronatiden, siger Stephanie Lose.

Hun bakker stærkt op om behovet for at styrke det nære sundhedsvæsen, så kommuner og praktiserende læger løfter flere opgaver.

- Hospitalerne bliver dog fremover ikke mindre, snarere større. Men vi er tvunget til at gøre noget, så de ikke bukker under for det løbende voksende antal patienter, siger hun.

Professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) er enig. Han er bekymret for, om politikerne undervurderer de store udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor.

Han peger på, at Danmark er et af de lande i verden, der bruger den allerstørste del af sundhedsbudgettet inde på sygehusene.