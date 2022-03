Hope-projektets corona-adfærdsmålinger stopper efter to år

Hope-projektet bygger på en grundidé om, at det er befolkningens adfærd, der afgør, hvordan smitten udvikler sig. Michael Bang Petersen håber, at det har været med til at give befolkningen en stemme.

- Jeg håber, at det har været med til at give medier og myndigheder en fornemmelse af, hvad befolkningen oplevede. Om de syntes, at håndteringen af situationen var den rigtige, og om de bekymrede sig, siger han.

Selv om dataindsamlingen er slut, fortsætter Hope med at arbejde med de indsamlede data. Der er stadig masser at tage fat i, lyder det fra Michael Bang Petersen.

- Projektet er ikke slut endnu. Nu går vi i mere normal forskningsmode og analyserer dataene for at få en endnu dybere forståelse af, hvad der faktisk påvirkede danskernes adfærd, siger han.