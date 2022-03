23/03/2022 KL. 19:45

Sortlistet imam besøgte Grimhøjvej, og nu kobler forsker ham til omstridte moské-planer: »De er tydeligvis ude efter donationer«

En hadprædikant fra Kuwait er den første mand på en ny liste, der gør det forbudt at modtage store pengebeløb fra vedkommende. En førende ekspert peger nu på, at der kan være en forbindelse til et islamisk center, som den stærkt kontroversielle Grimhøj-moské drømmer om at bygge.