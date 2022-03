Udbud af fem millioner selvtest annulleres

Styrelsen bemærker, at selvtest var en vigtig del af testindsatsen i løbet af vinteren. Her lå antallet af nye smittede på et tidspunkt over 50.000 om dagen.

Situationen forbedrede sig dog hurtigere end forventet. Det har samtidig betydet, at forbruget af selvtest har været lavere end ventet.

Danmark har aktuelt en lagerbeholdning på cirka 40 millioner selvtest.