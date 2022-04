Arbejdsmarkedet rykker på sig, og idéen om, hvordan et godt arbejdsliv skal indrettes, er begyndt at pege i nye retninger. Hjemmearbejdet breder sig, kortere arbejdsuger testes, og faste mødetider opløses til fordel for mere fleksible rammer.

Epicenteret for de nye tendenser på arbejdsmarkedet kan i og for sig koges ned til ét ord: fleksibilitet. Udviklingen begyndte, før coronapandemien vendte arbejdsmarkedet på hovedet, men den er kun blevet forstærket heraf.