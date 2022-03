Ukraines ambassadør kom med opsigtsvækkende melding: Mette Frederiksen fremhævede det selv midt i spørgetimen

Mette Frederiksen uddybede, hvad hun mente med det, da hun mødte pressen efter spørgetimen.

Ambassadøren siger, vi skal lade være med at lære børnene dansk. Du siger, at du er enig med ambassadøren. Betyder det, at kommunerne skal stoppe med at lære ukrainske børn dansk, holde dem i selvstændige modtageklasser eller hvad er den konkrete konsekvens af, at du er enig med ambassadøren?

»Når jeg erklærer mig enig, er det grundværdien. Jeg kommer ikke til at forholde mig til, hvad man skal gøre i den enkelte daginstitution eller idrætsklub. Men selve ideen om, at en flygtning er et menneske, der har behov for midlertidig beskyttelse og på et tidspunkt skal kunne vende hjem igen, det er sådan, jeg også ser på flygtningespørgsmålet.«

»Og nej, jeg synes i øvrigt ikke, at det skal betyde, at man ikke begynder at lære børnene dansk. Det kommer helt af sig selv, når man leger sammen i en skolegård. Så begynder man at lære hinandens sprog. Og vi ved heller ikke, hvor lang tid vi har behov for at hjælpe ukrainere på dansk jord. Så nej, så langt vil jeg ikke strække det.«

Så når han siger stop integrationen, så siger du, at vi fortsætter integrationen?

»Jeg synes, at du gør det meget forenklet. Jeg kommer ikke til at bidrage til at forenkle noget her. Vi ved ikke, hvilken flygtningeopgave vi står med. Lige nu forsøger mange danskere at løfte opgaven så godt som overhovedet muligt. Det kommer jeg ikke til at dirigere eller diktere. Det skal man gøre, som man finder det bedst lokalt. Jeg tager ambassadørens ord som en værdimelding om, at man ønsker selvfølgelig et fortsat Ukraine med sin befolkning, og det er der grund til at bakke op om.«

Kampen eller flugten

At Mette Frederiksen mener, at flygtninge kun skal opholde sig midlertidigt i et fremmed land og vende hjem, når der er fred, understregede hun ved at fremhæve, hvad hun selv ville gøre, hvis »der på et tidspunkt måtte komme en konflikt i Danmark«:

»Jeg ville nok som udgangspunkt hellere blive og kæmpe, end jeg ville flygte, hvis jeg havde muligheden for det. Men hvis jeg skulle på flugt af den ene eller anden årsag, ville jeg gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne for at komme tilbage for at genopbygge det land, jeg elsker og det land, hvorfra min verden går. Det synes jeg er udgangspunktet på flygtningeområdet. Jeg synes ikke, at flygtninge skal blive til indvandrere. Det er min principielle holdning.«