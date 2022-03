»Det er dejligt her. Der falder ingen bomber.«

Den 45-årige ukrainer Natella Mekhraliieva vifter sin højre arm mod den lyseblå eftermiddagshimmel over København, mens hun med to trætte øjne sender et blik op i vejret. Det er under et døgn siden, hun kom til Danmark, efter to ugers flugt fra sin hjemby, Kyiv i Ukraine, der lige