»Det værste er de abonnementer, man helt har glemt, at man har, men alligevel betaler til hver måned,« siger Thomas Strudsholm, der sammen med sin hustru har gjort det til en vane én gang året at holde budgetdag, hvor alle poster på deres konti bliver gennemgået.

Musiktjenesten Spotify er et eksempel på, at Mette og Thomas Strudsholm betaler for noget, som ikke bliver brugt ret meget. Et andet eksempel er Dropbox, som de bruger til opbevaring af billeder, men vel at mærke kun en lille del af de terabytes, som de betaler for.