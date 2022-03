Dennis Olesen, adm. direktør for Norden i APM Terminals, fortæller, at opgraderingen har været forberedt over de sidste 12 måneder, og blev implementeret og testet hen over weekenden. Men mandag er der opstået IT-problemer i forbindelse med registreringssystemet, der skal holde styr på hvilke lastbiler der henter de pågældende containere.

»Der har været problemer med det interface i dag, og det har gjort, at vi har haft meget lang ekspeditionstid. Vi beklager over for fores kunder og øvrige, at det er sket,« siger han.

Dennis Olesen siger kl. 17 at gaten, hvor lastbilerne skal køre ud fra containerhavnen, nu virker igen, og at de regner med at have løst problemerne med indgangsgaten inden for den næste time.

»Der kan stadig være udfordringer, men vi satser på, at det er udbedret i løbet af i dag, og vi har haft ekstra folk inde fra hele verden for at kunne løse problemer som disse, når vi gik live,« siger Dennis Olesen.