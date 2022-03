Molslinjens 12.45-afgang måtte forsinkes med 10 minutter da flere passagerer stadig holdt i kø, og ifølge Molslinjens hjemmeside er også 14.45-afgangen forsinket med indtil videre 10 minutter.

Politiet oplyser at de er til stede på havnen, og Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få mere at vide af Østjyllands Politi.