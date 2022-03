Hjort om hjemsendt Lars Findsen: Han prøvede at bremse FE-sag

Berlingske har været i kontakt med whistlebloweren. Vedkommende ønsker ikke at kommentere sagen.

Hjort Frederiksen siger, at han ved, at Findsen forsøgte at få whistlebloweren til at indse, at der ikke foregik ulovligheder. Men pludselig kortsluttede det hele, siger han.

I januar kom det frem, at den tidligere minister er sigtet efter paragraf 109 i straffeloven. Den handler om at røbe statshemmeligheder.

Det er samme paragraf, som Findsen blandt andet er sigtet for. Han er sigtet for ni forhold, men det konkrete indhold er ikke kendt for offentligheden.

Baggrunden for Claus Hjort Frederiksens sigtelse skal efter alt at dømme findes i interviews, han tidligere har givet, hvor han bekræftede, at han var vidende om et samarbejde om overvågning mellem Danmark og USA.