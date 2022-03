Kræftsyg ukrainer evakueret til syddansk sygehus

Aftalen går ud på, at Danmark og andre lande i Europa træder til og aflaster det ukrainske sygehusvæsen i det omfang, behovet opstår.

Det gælder både syge og skadede patienter, civile såvel som soldater.

Palle Juelsgaard forventer, at også danske hospitaler kommer til at modtage kvæstede fra krigen.

- Det er bestemt vores forventning, at der bliver behov for, at alle lande i Europa hjælper til og tager imod kvæstede fra krigen.

- Som dagene går, vil behovet blive større, dels fordi der kommer flere tilskadekomne. Men også fordi man må forvente, at Ukraines infrastruktur - strøm, vand og gas - er truet i et omfang, så hospitalerne ikke kan arbejde.

- Så vi regner med, at vi fremadrettet også skal behandle sårede fra krigen, siger Palle Juelsgaard.