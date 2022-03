200 ukrainere ankommer hver dag med tog til Danmark

- For de flestes vedkommende er målet hovedbanegården i København, og her har Røde Kors etableret et støttecenter, hvor ukrainerne kan få tolkebistand og hjælp til at tage hånd om deres situation, siger Tony Bispeskov.

Det er ifølge informationschefen svært at forudse, om antallet af ukrainere på togene vil stige eller falde den kommende tid.

- Vi har haft meget svært ved at forudsige, præcis hvor mange der vil benytte togene.

- Men det er noget, vi følger tæt. Også af hensyn til, at vi også skal servicere de kunder og pendlere, der benytter togene, siger Tony Bispeskov.

Udlændingestyrelsen skønner, at flere end 10.000 mænd, kvinder og børn fra Ukraine er ankommet til Danmark, siden Rusland invaderede landet 24. februar.