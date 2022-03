Det begyndte med kras kritik, men så skiftede stemningen på SF's landsmøde

Så man kun de første 10 minutter af debatten, lignede det, at SF’s bagland lagde an til at give partitoppen en røffel.

Efter at formand Pia Olsen Dyhr lørdag i sin tale ved SF’s landsmøde i Kolding havde begrundet partiets deltagelse i en milliardstor aftale, der skal styrke Forsvaret, var det de menige medlemmer og tillidsfolks tur til at fælde dom.