Mindst 10.000 ukrainere er kommet til Danmark siden invasion

Derudover havde omkring 6600 ukrainere per fredag booket tid til at indgive en ansøgning om opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsens Borgerservice. Det kan lade sig gøre, efter at en særlov - den såkaldte ukrainerlov - er trådt i kraft.

Da det kun er nødvendigt for én voksen at bestille tid på vegne af en familie, er det ikke muligt for styrelsen at se, hvor mange der præcis er tale om.

Styrelsen forventer dog, at mange af dem, der er kommet hertil, og som ønsker at søge om opholdstilladelse, har børn. Derfor anslår den, at det tegner sig for over 10.000 mennesker.