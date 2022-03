Danmark er verdens næstlykkeligste lande

Landene fordeles ud fra data fra de seneste tre år.

Forskerne bag rapporten har noteret en generel stigning i antallet af gode gerninger under coronapandemien.

Således er antallet af folk, der har hjulpet en fremmed, doneret penge til velgørenhed eller ydet frivilligt arbejde, vokset i både 2020 og 2021 generelt set.

For unge under 30 set generelt er tilfredsheden med livet blevet dårligere i 2021, mens den omvendt er blevet bedre for aldersgruppen over 60.

Samtidig er niveauet af stress steget med otte procent i 2020 og fire procent i 2021 sammenlignet med perioden før corona, står der i rapporten.