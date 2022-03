Han siger, at man er nødt til at være sikker på, at folk faktisk er, hvem de udgiver sig for at være. Og det er udlændingemyndighederne bedst til at finde ud af, siger ministeren.

- Udlændingemyndighederne har mange års erfaring med identitetskontrol.

- Vi ved, at i alle migrationsstrømme er de fleste reelle folk, der er fordrevne og på flugt fra krig, men der gemmer sig også alle mulige andre mennesker imellem.

- Der skal vi have mulighed for at slå op i nogle registre og være sikre på at få verificeret, om de papirer, de fremlægger, også er rigtige, siger han.

Ministeren tilføjer, at han nødig vil stå i en situation om et halv til et helt år, hvor der er givet opholdstilladelse til folk, der ikke skulle have fået tilladelse.